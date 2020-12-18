Злочини проти народу Україні: за чотири роки до Гааги направили 15 повідомлень
За чотири року до Міжнародного кримінального суду направили 15 інформаційних повідомлень про злочини проти народу України. Кількість злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом по Україні, перевищує 20 тисяч.
Про це повідомила у своєму відеозверненні генпрокурор України Ірина Венедіктова.
За її словами, розслідується близько 5 тисяч проваджень через злочини, пов’язані зі збройним конфліктом по Україні.
"Вони (прокурора, - ред.) спільно з міжнародними неурядовими організаціями, починаючи з 2016 року, скерували до Міжнародного кримінального суду загалом 15 інформаційних повідомлень про найбільш тяжкі злочини, які вчиняються проти українського народу", - йдеться в заяві.
Також, за словами генпрокурора, на рівні Департаменту прокурорами повідомлено про підозру 54 особам в скоєнні особливо тяжких злочинів в ході збройного конфлікту.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні.
Зазначимо, представник президента в Криму Антон Кориневич вважає, що Міжнародний кримінальний суд не буде інкримінувати стосовно української сторони якісь справи.