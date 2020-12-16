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У Зеленського розповіли, чи будуть судити українських військових в Гаазі

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 08:47
У Зеленського розповіли, чи будуть судити українських військових в Гаазі Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Представник президента в Криму Антон Кориневич вважає, що Міжнародний кримінальний суд не буде інкримінувати стосовно української сторони якісь справи. Україна вже самостійно та ефективно розслідувала злочини своїх військовослужбовців, вчинені в ході конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні".

Як приклад він наводить справу засуджених бійців спецроти "Торнадо", яку розслідували українські правоохоронці.

"Тому я думаю, що це будуть справи про кричущі порушення з боку РФ і сепаратистів. Чому? Тому що цих людей українське правосуддя не може дістати", - впевнений він.

Його попередник на цій посаді, юрист Борис Бабин також вважає, що проти української сторони справ не буде, але є суттєві прогалини в українському законодавстві, які теоретично можуть призвести до проблем у міжнародних судах.

Крім ратифікації статуту, необхідно невідкладно внести зміни в Кримінальний кодекс. Зокрема ввести відповідальність за військову агресію і злочини проти людяності, а також врегулювати правила поводження з військовополоненими, розповів Бабин.

"Питання в тому, чи здійснювали українські комбатанти, силовики, представники ЗСУ, посадові особи ті злочини, які описані в Римському статуті. Це буде вирішувати не Басманний суд Москви, а Гаазький суд, і я як юрист-міжнародник на 98% спокійний з цього приводу, тому що я не вбачаю складу злочинів у їх (представників України, – ред.) діях", – зазначив він.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні.

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У Зеленського розповіли, чи будуть судити українських військових в Гаазі
Олег Черниш, Анастасия Рокитна У Зеленського розповіли, чи будуть судити українських військових в Гаазі
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Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні