Прем'єр-міністр Італії подав у відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав у відставку. Тепер заяву повинен розглянути президент країни Серджо Маттарелла.

Про це повідомляє Rai News 24.

Президент Італії тепер планує провести переговори з лідерами політсил.

"Дякую кожному міністру, тепер рішення кризи в руках Маттарелла", - заявив Конте.

Якщо президент після переговорів з політсилами визнає, що Конте має достатню підтримку, то йому дадуть кілька днів на формування нового уряду. Якщо немає, то буде новий прем'єр.

Раніше повідомлялось, що Джузеппе Конте відправився до президента подати свою заяву про відставку.

Нагадаємо, Маттео Ренці, який очолює невелику партію Viva Italia, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду. Фактично він залишив керівну коаліцію без більшості в парламенті.

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що будуть надані країні для подолання економічних наслідків пандемії.