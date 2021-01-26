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Премьер-министр Италии подал в отставку

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку. Тепер заявление должен рассмотреть президент страны Серджо Маттарелла.

Об этом сообщает Rai News 24.

Президент Италии теперь планирует провести переговоры с лидерами политсил.

"Спасибо каждому министру, теперь решение кризиса в руках Маттареллы", - заявил Конте.

Если президент после переговоров с политсилами признает, что Конте имеет достаточную поддержку, то ему дадут несколько дней на формирование нового правительства. Если нет, то будет новый премьер.

Ранее сообщалось, что Джузеппе Конте отправился к президенту подать свое заявление об отставке.

Напомним, Маттео Ренци, который возглавляет небольшую партию Viva Italia, заявил об отставке двух своих министров из правительства. Фактически он оставил руководящую коалицию без большинства в парламенте.

Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые будут предоставлены стране для преодоления экономических последствий пандемии

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Новости Украины Премьер-министрИталияотставка