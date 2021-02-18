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Прем'єр Грузії йде у відставку

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив про відставку. Причиною він назвав розбіжності в команді.

Про це він заявив на спеціальному брифінгу, передає "Ехо Кавказу".

Гахарія є головою уряду країни з 9 вересня 2019 року.

"Я прийняв рішення піти із займаної посади. Звичайно, я вірю і хочу вірити, що цей крок допоможе зменшити поляризацію в політичному просторі нашої країни, тому що я переконаний, що поляризація і конфронтація між нами є найбільшим ризиком для майбутнього нашої країни", - заявив він на брифінгу.

Раніше повідомлялось, що у грудні 2020 року парламент Грузії затвердив склад нового уряду країни. Його очолив Георгій Гахарія. Майже всі міністри попереднього Кабінету міністрів повернулися на свої посади.

Також у Грузії офіційно визнали повноваження парламенту за підсумками виборів.

Нагадаємо, у Грузії проходили акції протесту через карантин. Люди вимагали відновити ріст економіки.

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Новини України Грузіяотставка
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