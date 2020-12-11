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У Грузії затвердили новий парламент

Новость на русском → Тбілісі, П'ятниця 11 грудня 2020 15:07
У Грузії затвердили новий парламент Фото: Саломе Зурабишвілі ()
Автор: Анастасия Рокитна

У Грузії офіційно визнали повноваження парламенту за підсумками виборів. Парламент 10-го скликання вперше приступив до роботи без опозиційних депутатів у залі засідань, які не визнають підсумків виборів і відмовляються від своїх мандатів.

Про це повідомляє "Грузія Онлайн".

"Я дуже шкодую, що деякі замість парламенту обрали вулицю, так як відповідальність вимагає, щоб всі були разом і використали свої можливості. Я сподіваюся, що парламент заповниться належним чином і стане багатопартійним, який так необхідний країні", - сказала президент Грузії Саломе Зурабишвілі, відкриваючи першу сесію парламенту.

Парламентські вибори в Грузії пройшли в два тури - 31 жовтня та 21 листопада. За даними ЦВК, правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" здобула перемогу, набравши 48,22% голосів виборців і отримавши 90 мандатів з 150.

Крім "Грузинської мрії", парламент також пройшов опозиційний блок "Об'єднана опозиція "Сила в єдності", частиною якого є партія "Єдиний національний рух", заснована екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Блок набрав 27,18% голосів.

У цілому опозиції дісталося 60 мандатів. Опозиція не визнає результатів голосування.

Як повідомляло РБК-Україна, опозиція Грузії прийняла рішення на знак протесту не брати участь у другому турі парламентських виборів.

Крім того, 31 жовтня відразу після парламентських виборів в Грузії опозиція не визнала їх, заявивши про масові порушення і фальсифікації.

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