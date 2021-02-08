Наступник Меркель про євроінтеграцію України: маємо підтримати її на складному шляху
Лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз та ймовірний наступник Ангели Меркель Армін Лашет висловився щодо європейської інтеграції України. За його словами, Німеччина маж підтримати Україну у цьому прагненні.
Про це йдеться в інтерв'ю німецького політика виданню Internationale Politik.
За його словами, зараз не виникає питання щодо перспективи європейської інтеграції України, але Німеччина дуже зацікавлена у її стабільності.
"Зараз це питання не виникає. Ми дуже зацікавлені у стабільності, суверенітеті та модернізації України й повинні підтримувати Україну на її важкому шляху, а також відкривати європейську перспективу", - сказав політик.
Також глава ХДС виступив за посилення політики сусідства Євросоюзу, зокрема, для країн, які не стануть його членами.
"В питанні розширенні виникає старий основний конфлікт з поглибленням. Розширення та поглиблення необов'язково повинні бути протилежностями. Але ми також повинні звертати увагу на здатність ЄС діяти", - додав він.
Нагадаємо, до цього Лашет виступав проти зняття санкцій з Росії за окупацію українського Криму. Він заявив, що для зняття європейських санкцій немає підстав.
Як писало РБК-Україна, Лашета обрали керівником ХДС 22 січня після двох голосувань членів партії.
Крім того, президент Володимир Зеленський першим привітав Лашета з обранням та обговорив з ним подальшу співпрацю між Україною та Німеччиною.