Преемник Меркель о евроинтеграции Украины: мы должны поддержать ее на сложном пути
Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз и вероятный преемник Ангелы Меркель Армин Лашет высказался относительно европейской интеграции Украины. По его словам, Германия может поддержать Украину в этом стремлении.
Об этом говорится в интервью немецкого политика изданию Internationale Politik.
По его словам, сейчас не возникает вопрос относительно перспективы европейской интеграции Украины, но Германия очень заинтересована в ее стабильности.
"Сейчас этот вопрос не возникает. Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины и должны поддерживать Украину на ее трудном пути, а также открывать европейскую перспективу", - сказал политик.
Также глава ХДС выступил за усиление политики соседства Евросоюза, в частности, для стран, которые не станут его членами.
"В вопросе расширении возникает старый основной конфликт с углублением. Расширение и углубление необязательно должны быть противоположностями. Но мы также должны обращать внимание на способность ЕС действовать", - добавил он.
Напомним, до этого Лашет выступал против снятия санкций с России за оккупацию украинского Крыма. Он заявил, что для снятия европейских санкций нет оснований.
Как писало РБК-Украина, Лашета избрали руководителем ХДС 22 января после двух голосований членов партии.
Кроме того, президент Владимир Зеленский первым поздравил Лашета с избранием и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество между Украиной и Германией.