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Преемник Меркель о евроинтеграции Украины: мы должны поддержать ее на сложном пути

Новина українською → Берлин, Понедельник 08 февраля 2021 22:16
Преемник Меркель о евроинтеграции Украины: мы должны поддержать ее на сложном пути Фото: Армин Лашет (facebook.com josef oster bundestag)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз и вероятный преемник Ангелы Меркель Армин Лашет высказался относительно европейской интеграции Украины. По его словам, Германия может поддержать Украину в этом стремлении.

Об этом говорится в интервью немецкого политика изданию Internationale Politik.

По его словам, сейчас не возникает вопрос относительно перспективы европейской интеграции Украины, но Германия очень заинтересована в ее стабильности.

"Сейчас этот вопрос не возникает. Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины и должны поддерживать Украину на ее трудном пути, а также открывать европейскую перспективу", - сказал политик.

Также глава ХДС выступил за усиление политики соседства Евросоюза, в частности, для стран, которые не станут его членами.

"В вопросе расширении возникает старый основной конфликт с углублением. Расширение и углубление необязательно должны быть противоположностями. Но мы также должны обращать внимание на способность ЕС действовать", - добавил он.

Напомним, до этого Лашет выступал против снятия санкций с России за оккупацию украинского Крыма. Он заявил, что для снятия европейских санкций нет оснований.

Как писало РБК-Украина, Лашета избрали руководителем ХДС 22 января после двух голосований членов партии.

Кроме того, президент Владимир Зеленский первым поздравил Лашета с избранием и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество между Украиной и Германией.

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