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Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії

Автор: РБК-Україна

Посли країн Європейського союзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії. Санкції за військову агресію будуть продовжені ще на півроку.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії ще на 6 місяців", - зазначив Йозвяк.

Відзначимо, дія цього пакету санкцій минала 31 січня 2021 року. Таким чином, обмежувальні заходи продовжено до 31 липня 2021 року.

Нагадаємо, минулого разу санкції продовжували після оцінки стану виконання Росією мінських угод щодо врегулювання на Донбасі. В Євросоюзі вважають, що реалізацію домовленостей не досягнуто.

Економічні санкції проти Росії обмежують доступ до ринків капіталу ЄС для деяких банків і компаній, а також забороняють фінансову допомогу і посередництво для російських фінансових інститутів.

Раніше стало відомо, що Україна ініціює нові санкції проти Росії через приватизацію кримського винзаводу "Массандра". Цього тижня окупаційна влада продала його структурам банку "Росія".

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