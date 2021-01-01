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Португалія стала головою Ради ЄС

Новость на русском → Лісабон, П'ятниця 01 січня 2021 12:25
Португалія стала головою Ради ЄС Фото: прапори ЄС (flick com)
Автор: Анастасия Рокитна

Португалія 1 січня перебирає піврічне головування в Раді Європейського Союзу. Минулого року головувала Німеччина.

Про це написав в Twitter прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Термін повноважень Лісабона складе шість місяців.

"Це - честь і величезна відповідальність для Португалії переймати естафету від Німеччини і федерального канцлера Ангели Меркель", - написав Кошта.

Як пише Deutsche Welle, у найближчі шість місяців на повістці, як очікується, будуть домінувати теми, пов'язані з подоланням наслідків пандемії і розподілом коштів з прийнятого роком раніше пакета допомоги європейської спільноти об'ємом в 750 мільярдів євро.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав торгову угоду з Європейським союзом. Ця угода регулює торгові відносини між Сполученим Королівством та ЄС після завершення Brexit.

Нагадаємо, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) змінилося керівництво. Пост голови ОБСЄ зайняла Швеція.

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