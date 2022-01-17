Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду

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Порошенко повернувся до України сьогодні вранці, 17 січня;

Печерський суд обирає йому запобіжний захід;

під будівлею суду проходить мітинг прихильників Порошенко;

адвокати вважають, що розгляд справи неможливий, оскільки підозра була вручена з порушенням, а в оформленні документів присутні процедурні порушення;

Порошенко заявив, що не має наміру уникати судового процесу;

прокурори просять для Порошенка арешт з можливістю застави в 1 млрд гривень.

20:05 У Порошенка заявили про те, що судді нібито стало погано у дорадчій кімнаті.

Водночас у суді у коментарі РБК-Україна не підтвердили та не спростували цю інформацію.

"Суддя знаходиться у дорадчій кімнаті. Це таємниця дорадчої кімнати", - пояснив прес-секретар Печерського райсуду Києва Віталій Чергавий.

19:07 Під Печерський суд стягнули силовиків.

Фото: силовики під судом (РБК-Україна)

18:19 У базі розшуку МВС є анкета Петра Порошенка. Датою зникнення зазначено 24 грудня 2021 року.

Фото: скріншот wanted.mvs.gov.ua (натисніть для збільшення)

18:03 Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, частина протестувальників стала біля заднього виїзду із суду, але машини поки що пускають.

Фото РБК-Україна

17:46 Державне бюро розслідувань опублікувало схему "Обставини та деталі функціонування злочинної схеми постачання протягом 2014-15 років вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям ЛНР та ДНР групою громадян України".

Інфографіка dbr.gov.ua (натисніть для збільшення)

17:38 Суд вирушив до нарадчої кімнати. Після повернення суддя оголосить рішення щодо запобіжного заходу.

16:47 Прокурори просять обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави в 1 млрд гривень. У разі внесення застави – здати паспорти та носити електронний браслет.

16:25 Суд продовжився після перерви.

15:54 У Суді оголошено технічну перерву на 20 хвилин.

15:40 Наразі на засіданні суду прокурор зачитує клопотання про запобіжний захід для Порошенка.

14:55 Адвокати Порошенка вважають, що розгляд справи по суті неможливий, оскільки підозра була вручена з порушенням, а у документах справи є низка процедурних порушень.

Сам Порошенко підтримує клопотання своїх адвокатів щодо повернення матеріалів справи прокурорам та каже, що не збирається уникати судочинства.

"Підозріваним себе не вважаю. Закон вимагає, щоб генпрокурор підписав підозру, вона не підписує, голова ВР не повідомлений. Я звертаюся до вас із клопотанням усунути брутальні порушення законодавства. Справа має бути повернена до прокуратури, там немає нічого. Я в Україну прибув добровільно , приїхав до Печерського суду і жодного приводу, щоб уникнути судочинства, я не давав і давати не буду", - заявив Порошенко.

Фото: Порошенко на засіданні суду (РБК-Україна)

14:43 Адвокат Ігор Головань говорить про те, що Порошенко не може бути підозрюваним, оскільки підозра йому була вручена з порушенням КПК України.

14:29 Суддя повернувся до зали, засідання відновилося після 2,5 години перерви. Суд переходить до розгляду обґрунтованості підозри та обрання запобіжного заходу.

14:08 Після двогодинної перерви Порошенко повернувся до зали суду. Засідання продовжиться о 14:15.

12:06 Суд оголосив перерву для ознайомлення з матеріалами справи.

12:00 Адвокати стверджують, що Порошенко не є підозрюваним, бо, за їхніми словами, підозру йому не вручали.

11:42 Станом на 11:42, судове засідання розпочалось. На засіданні розглядають клопотання про обрання Порошенку запобіжного у вигляді тримання під вартою.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що прокуратура просить для Порошенка арешт з заставою в 1 млрд гривень.

Фото: зал суду по справі Порошенка (telegram.org)

Порошенко прибув в Україну

Сьогодні о 9 годині ранку колишній президент України прилетів з Варшави в Київ. Його зустрічали прихилильники та політичні соратники біля аеропорту "Київ". Співробітники ДБР намагались прямо в аеропорту йому вручити повістку з викликом до суду, але він відмовився.

У чому підозрюють Порошенка

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваними у цій справі також є нардеп Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин, а також Сергій Кузяра.

Медведчук та Порошенко, за версією слідства, змовилися та розробили схему постачання вугілля з ОРДЛО, замість альтернативних закупівель в ПАР. Демчишин, як встановили правоохоронці, призначив бойовиків керівниками двох вугільних підприємств в ОРДЛО та примусив "Центренерго" укласти з ними договори. Кузяра виступав посередником.

Завдяки цій схемі проросійські бойовики з так званих "ЛНР" та "ДНР" були профінансовані на понад 200 млн гривень.

Реакція Зеленського на підозру Порошенку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошення підозри нинішньому нардепу та колишньому президенту України Петру Порошенку, а також оцінив, чи вплине ця підозра на ситуацію всередині країни.

"Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко, - ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине, ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (мова про Порошенка - ред.)", - сказав він.

Зеленський зазначив, що питанням контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу мають займатися правоохоронні органи та суд.