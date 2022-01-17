Порошенко избирают меру пресечения: онлайн-трансляция суда

По состоянию на 11:42, судебное заседание началось.

На заседании рассматривают ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен.

Фото: зал суда по делу Порошенко (telegram.org)

Порошенко прибыл в Украину

Сегодня в 9 часов утра бывший президент Украины прилетел из Варшавы в Киев. Его встречали сторонники и политические соратники возле аэропорта "Киев". Сотрудники ГБР пытались прямо в аэропорту ему вручить повестку с вызовом в суд, но он отказался.

В чем подозревают Порошенко

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий. Подозреваемыми по этому делу также являются нардеп Виктор Медведчук, бывший министр энергетики Владимир Демчишин, а также Сергей Кузяра.

Медведчук и Порошенко, по версии следствия, сговорились и разработали схему поставок угля из ОРДЛО, вместо альтернативных закупок в ЮАР. Демчишин, как установили правоохранители, назначил боевиков руководителями двух угольных предприятий в ОРДЛО и заставил "Центрэнерго" заключить с ними договоры. Кузяра выступал посредником.

Благодаря этой схеме пророссийские боевики из так называемых "ЛНР" и "ДНР" были профинансированы более чем на 200 млн гривен.

Реакция Зеленского на подозрение Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление подозрения нынешнему нардепу и бывшему президенту Украины Петру Порошенко, а также оценил, повлияет ли это подозрение на ситуацию внутри страны.

"Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко, - ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное, мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (речь о Порошенко - ред.)", - сказал он.

Зеленский отметил, что вопросом контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса должны заниматься правоохранительные органы и суд.