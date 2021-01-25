Повноваження делегації Росії в ПАРЄ офіційно оскаржені

Повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно оскаржені під час відкриття зимової сесії за ініціативою України. Україну підтримала достатня кількість делегатів Асамблеї.
Про це повідомив представник української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.
Ініціативу підтримала достатня кількість делегатів ПАРЄ - 38 з 30, повідомив він.
"Повноваження російської делегації офіційно оскаржені!", - написав Гончаренко.
Тепер питання підтвердження повноважень розглядатиме моніторинговий чи регламентний комітет ПАРЄ.
Нагадаємо, 29 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.
Після рішення про повернення делегації Росії деякі європейські делегації підписали декларацію про незгоду. Зокрема, проти такого рішення ПАРЄ виступили делегації України, країн Балтік+, Великобританії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції.