Полномочия делегации России в ПАСЕ официально оспорены

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы официально обжалованы во время открытия зимней сессии по инициативе Украины. Украину поддержали достаточное количество делегатов Ассамблеи.
Об этом сообщил представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.
Инициативу поддержало достаточное количество делегатов ПАСЕ - 38 из 30, сообщил он.
Напомним, 29 января ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.
После решения о возвращении делегации России некоторые европейские делегации подписали декларацию о несогласии. В частности, против такого решения ПАСЕ выступили делегации Украины, стран Балтик+, Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции.