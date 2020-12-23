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"Політичне замовлення": МЗС назвав нікчемними російське обвинувачення Марківа

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 17:09
"Політичне замовлення": МЗС назвав нікчемними російське обвинувачення Марківа Фото: Віталій Марків (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України вважає нікчемним обвинувачення нацгвардійця Віталія Марківа з боку російського слідства. Сьогодні російські органи заочно висунули йому обвинувачення у нібито вбивстві.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Вважаємо, що постанова Слідчого комітету РФ щодо висунення "обвинувачення" військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківа у вбивстві і оголошення його в міжнародний розшук є нікчемною", - зазначив Ніколенко.

За його словами, Слідком в черговий раз вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень.

"Це стосується і питання використання Інтерполу для політично мотивованих переслідувань. Міністерство закордонних справ України в повній мірі виконає свої функції і забезпечить захист прав і інтересів громадян України", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в Росії висунули Марківу обвинувачення у вбивстві російського громадянина Андрія Миронова під Слов'янськом у травні 2014 року. При тому обстрілі також загинув італійський фотограф Андреа Рокеллі і над Марківим в Італії йшов тривалий судовий процес, в результаті якого його виправдали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував новину про обвинувачення і заявив, що Інтерпол не допускає дешевих провокацій.

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