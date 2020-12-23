ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Политический заказ": МИД назвал ничтожными российское обвинение Маркива

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 17:09
"Политический заказ": МИД назвал ничтожными российское обвинение Маркива Фото: Виталий Маркив (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины считает ничтожным обвинение нацгвардейца Виталия Маркива со стороны российского следствия. Сегодня российские органы заочно предъявили ему обвинение в якобы убийстве.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Считаем, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявлению его в международный розыск является ничтожным", - отметил Николенко.

По его словам, Следком в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов.

"Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований. Министерство иностранных дел Украины в полной мере выполнит свои функции и обеспечит защиту прав и интересов граждан Украины", - добавил он.

Напомним, сегодня в России предъявили Маркиву обвинение в убийстве российского гражданина Андрея Миронова под Славянском в мае 2014 года. При том обстреле также погиб итальянский фотограф Андреа Рокелли и над Маркивым в Италии шел длительный судебный процесс, в результате которого его оправдали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал новость об обвинении и заявил, что Интерпол не допускает дешевых провокаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МИД Украины Российская Федерация Виталий Маркив
NEWS
Дело Маркива: Украина не позволит России задействовать механизмы Интерпола
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Дело Маркива: Украина не позволит России задействовать механизмы Интерпола
DAILY
Большая чистка: почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Большая чистка: почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации