"Политический заказ": МИД назвал ничтожными российское обвинение Маркива

Министерство иностранных дел Украины считает ничтожным обвинение нацгвардейца Виталия Маркива со стороны российского следствия. Сегодня российские органы заочно предъявили ему обвинение в якобы убийстве.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Считаем, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявлению его в международный розыск является ничтожным", - отметил Николенко.

По его словам, Следком в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов.

"Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований. Министерство иностранных дел Украины в полной мере выполнит свои функции и обеспечит защиту прав и интересов граждан Украины", - добавил он.

Напомним, сегодня в России предъявили Маркиву обвинение в убийстве российского гражданина Андрея Миронова под Славянском в мае 2014 года. При том обстреле также погиб итальянский фотограф Андреа Рокелли и над Маркивым в Италии шел длительный судебный процесс, в результате которого его оправдали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал новость об обвинении и заявил, что Интерпол не допускает дешевых провокаций.