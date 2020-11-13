Поки немає підстав для створення підгрупи ТКГ з повернення кордону Україні, - Кравчук

Створення підгрупи за повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі у рамках Тристоронньої контактної групи поки не розглядається. Але роздуми про такої ідеї є.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу Україна 24.

Він зазначив, що делегація поки конкретно не обговорювала це питання.

"Йдуть роздуми з цього питання. Але чи буде таке рішення прийнято - не можу сказати, тому що для цього поки немає підстав", - сказав Кравчук.

Раніше стало відомо, що Україна доповнила проект щодо вирішення ситуації на Донбасі. Пункти передбачають повернення контролю України над кордоном під наглядом ОБСЄ, демілітаризацію ОРДЛО, перехідний правосуддя та повернення майна українським власникам.

У рамках цих пропозицій також передбачалося, що в ТКГ буде створена робоча група для процесу повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі.