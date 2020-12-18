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Похороны Кернеса в Харькове пройдут 23 декабря

Новина українською → Харьков, Пятница 18 декабря 2020 18:20
Похороны Кернеса в Харькове пройдут 23 декабря Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса состоятся 23 декабря. Сначала пройдет церемония прощания, а затем и сами похороны.

Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на секретаря горсовета Игоря Терехова.

Он рассказал, что тело Кернеса привезут из Германии 21 декабря.

"Прощание будет проходить в фойе оперного театра, с 9 часов утра до часу дня. После пройдут похороны на почетной аллее", - сказал Терехов.

Напомним, утром 17 декабря, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес умер, у него остановилось сердце.

Отметим, функции мэра будет исполнять секретарь местного совета. В ОПОРЕ сообщили, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

В четверг в Харькове объявили двухдневный траур в связи со смертью городского главы.

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Похороны Кернеса в Харькове пройдут 23 декабря
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Похороны Кернеса в Харькове пройдут 23 декабря
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