Підписання угоди про "відкрите небо" між Україною та ЄС відстрочили

Підписання угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським союзом відтермінували. Передбачалося, що угоду можуть підписати 11 лютого.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква засіданні Комісії з питань координації виконання угоди про асоціацію з ЄС.

"Наскільки я розумію за інформацією, яку і наша місія передає, і те, які ми чуємо оцінки від представників Євросоюзу, 11 лютого, на жаль, ми цю угоду не укладено. На цей раз вже з бюрократичних причин", - заявив Жовква.

За його словами, минулої п'ятниці, 29 січня, відбулася розмова між президентом Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Під час розмови з боку представниці ЄС не було озвучено чітких причин відтермінування підписання угоди "про відкрите небо".

Жовква додав, що зараз необхідно шукати можливості підписання цієї угоди в березні.

Зазначимо, спочатку передбачалося, що угода між Україною і ЄС про "відкрите небо" може бути підписана до кінця 2020 року.

Як писало РБК-Україна, український уряд ще в 2015 році прийняв рішення про початок переговорів з іншими країнами про "відкриття неба" на рівні двосторонніх угод.