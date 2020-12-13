ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Угоду про "відкрите небо" з ЄС Україна може підписати вже у лютому

Новость на русском → Україна, Неділя 13 грудня 2020 14:13
Угоду про "відкрите небо" з ЄС Україна може підписати вже у лютому Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Україна може підписати угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським союзом уже 11 лютого. Це має відбутися на засіданні Ради асоціації Україна- ЄС.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі "Прямого".

Вона зазначила, що на момент засідання Ради асоціації з боку України всі процедури для підписання угоди про "відкрите небо" будуть завершені.

"Саме підписання також залежить від Європейської комісії. Якщо встигнемо процедурно, то Угоду про "відкрите небо" підпишемо на Раді асоціації", - прокоментувала віце-прем'єр.

За словами Стефанішиної, дана угода - це вільна конкуренція, створення нового ринку, збільшення доступу на 500 мільйонний ринок авіаперевезень ЄС, дешевші квитки та більше рейсів.

"Авіаперевезення стануть доступним видом транспорту. А, враховуючи, що у нас є безвіз, це дозволить збільшити контакти між людьми і перельоти між ЄС та Україною", - підкреслила урядовець.

При цьому угода про Спільний авіапростір подібна до Угоди про асоціацію. Вона містить велику кількість зобов’язань. За словами віце-прем'єра, Україна муситиме серйозно переглянути своє законодавство, правила щодо безпеки польотів та захисту прав споживачів.

Нагадаємо, в лютому Україна розраховувала на підписання угоди з Європейським союзом про "відкрите небо" до кінця 2020 року.

Як писало РБК-Україна, 14 лютого 2020 року Україна і США завершили всі юридичні формальності для набрання чинності договором про "відкрите небо".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз авиасообщение
NEWS
Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію
Юлія Струкпарламентський редактор Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію
DAILY
Межі контролю. Як зміниться світ після початку масової вакцинації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Межі контролю. Як зміниться світ після початку масової вакцинації