Угоду про "відкрите небо" з ЄС Україна може підписати вже у лютому

Україна може підписати угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським союзом уже 11 лютого. Це має відбутися на засіданні Ради асоціації Україна- ЄС.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі "Прямого".

Вона зазначила, що на момент засідання Ради асоціації з боку України всі процедури для підписання угоди про "відкрите небо" будуть завершені.

"Саме підписання також залежить від Європейської комісії. Якщо встигнемо процедурно, то Угоду про "відкрите небо" підпишемо на Раді асоціації", - прокоментувала віце-прем'єр.

За словами Стефанішиної, дана угода - це вільна конкуренція, створення нового ринку, збільшення доступу на 500 мільйонний ринок авіаперевезень ЄС, дешевші квитки та більше рейсів.

"Авіаперевезення стануть доступним видом транспорту. А, враховуючи, що у нас є безвіз, це дозволить збільшити контакти між людьми і перельоти між ЄС та Україною", - підкреслила урядовець.

При цьому угода про Спільний авіапростір подібна до Угоди про асоціацію. Вона містить велику кількість зобов’язань. За словами віце-прем'єра, Україна муситиме серйозно переглянути своє законодавство, правила щодо безпеки польотів та захисту прав споживачів.

Нагадаємо, в лютому Україна розраховувала на підписання угоди з Європейським союзом про "відкрите небо" до кінця 2020 року.

Як писало РБК-Україна, 14 лютого 2020 року Україна і США завершили всі юридичні формальності для набрання чинності договором про "відкрите небо".