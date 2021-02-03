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Подписание соглашения об "открытом небе" между Украиной и ЕС отсрочили

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 14:12
Подписание соглашения об "открытом небе" между Украиной и ЕС отсрочили Фото: самолет (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Подписание соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским союзом отсрочили. Предполагалось, что сделку могут подписать 11 февраля.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения соглашения об ассоциации с ЕС.

"Насколько я понимаю по информации, которую и наша миссия передает, и то, какие мы слышим оценки от представителей Евросоюза, 11 февраля, к сожалению, мы эту сделку не заключим. На этот раз уже по бюрократическим причинам", - заявил Жовква.

По его словам, в прошлую пятницу, 29 января, состоялся разговор между президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время разговора со стороны представительницы ЕС не было озвучено четких причин отсрочки подписания соглашения "об открытом небе".

Жовква добавил, что сейчас необходимо искать возможности подписания данного соглашения в марте.

Отметим, изначально предполагалось, что сделка между Украиной и ЕС об "открытом небе" может быть подписана до конца 2020 года.

Как писало РБК-Украина, украинское правительство еще в 2015 году приняло решение о начале переговоров с другими странами об "открытии неба" на уровне двусторонних соглашений.

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