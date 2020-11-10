Підгрупа ТКГ почала обговорення плану досягнення миру на Донбасі

В режимі відеоконференції розпочалося засідання політичної та гуманітарної підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Політична підгрупа обговорює план досягнення миру на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Сьогодні сторони обговорюють забезпечення пересування громадян України через КПВВ, обмін полоненими, опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти.

"Політична підгрупа обговорює "План дій", запропонований главою делегації Л. Кравчуком", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що о 14:00 розпочнеться засідання економічної підгрупи та підгрупи з безпеки. А вже завтра відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів, що собою представляє план по досягненню миру на Донбасі.

У президента Росії Володимир Путіна відреагували на план України щодо досягнення миру на Донбасі. У Кремлі вважають, що демілітаризація регіону і передача кордону розходяться з мінськими домовленностями.