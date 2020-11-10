ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Подгруппа ТКГ начала обсуждение плана достижения мира на Донбассе

Новина українською → Киев, Вторник 10 ноября 2020 10:52
Подгруппа ТКГ начала обсуждение плана достижения мира на Донбассе Фото: ООС (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Политическая подгруппа обсуждает план достижения мира на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Сегодня стороны обсуждают обеспечение передвижения граждан Украины из КПВВ, обмен пленными, разработку мер в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

"Политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой делегации Л. Кравчуком", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности. А уже завтра состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

Напомним, в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что собой представляет план по достижению мира на Донбассе.

У президента России Владимир Путина отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе. В Кремле считают, что демилитаризация региона и передача границы расходятся с минскими договоренностями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс Контактная группа
NEWS
Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
DAILY
Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины