План вакцинації населення України можуть затвердити вже сьогодні

Верховна рада України сьогодні планує розглянути низку законопроектів. Серед них проект постанови про Національний план вакцинації населення проти COVID-19.
Про це йдеться у порядку денному парламенту.
Також нардепи планують розглянути законопроекти щодо відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях; щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях.
У порядку денному законопроект про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, а також проект постанови №4500 про Національний план вакцинації українців.
У проекті постанови говориться про:
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна служба здоров'я України розробляє пакет Програми медгарантій для покриття витрат на вакцинацію медустановам.