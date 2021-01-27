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План вакцинации населения Украины могут утвердить уже сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины сегодня планирует рассмотреть ряд законопроектов. Среди них проект постановления о Национальном плане вакцинации населения против COVID-19.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты об открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях; по налогообложению таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях.

В повестке дня законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов, а также проект постановления о Национальном плане вакцинации украинцев.

План вакцинации в Украине

План вакцинации населения от коронавируса имеет четыре этапа. Также есть список групп риска, тех, кого первыми вакцинируют:

  1. медицинские работники,
  2. военнослужащие,
  3. социальные работники
  4. заведения по уходу,
  5. люди преклонного возраста (60+),
  6. работники образования,
  7. государственная безопасность,
  8. пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний,
  9. хронические больные, в независимости от возраста.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная служба здоровья Украины разрабатывает пакет Программы медгарантий для покрытия расходов на вакцинацию медучреждениям.

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