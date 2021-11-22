План Росії щодо можливого вторгнення в Україну: що відомо розвідці США

Видання описало ймовірний сценарій дій Кремля:

російські війська переходитимуть до України з окупованого Криму, кордону з Росії та через Білорусь;

одночасно орієнтовно 100 батальйонних тактичних груп - потенційно 100 000 солдатів. Вони можуть бути розгорнуті для "операції на перетятій місцевості та в умовах холоду";

вона охоплює більшу територію і підготовлення до потенційно тривалої окупації.

Джерела Bloomberg стверджують, що майже половина тактичних російських груп вже на позиціях, а будь-яке вторгнення супроводжуватиметься підтримкою авіації.

Резервісти будуть займатись організацією безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Хоча Росія публічно не оголосила про призов, пише видання.

США також розповіли, що відбувається зростання російської дезінформації, спрямованої проти Києва. Ба більше, Кремль найняв агентів, щоб спробувати посіяти дестабілізацію всередині української держави.