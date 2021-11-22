План Росії щодо можливого вторгнення в Україну: що відомо розвідці США

Американська розвідка відкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну. Можлива атака з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
Видання описало ймовірний сценарій дій Кремля:
Джерела Bloomberg стверджують, що майже половина тактичних російських груп вже на позиціях, а будь-яке вторгнення супроводжуватиметься підтримкою авіації.
Резервісти будуть займатись організацією безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Хоча Росія публічно не оголосила про призов, пише видання.
США також розповіли, що відбувається зростання російської дезінформації, спрямованої проти Києва. Ба більше, Кремль найняв агентів, щоб спробувати посіяти дестабілізацію всередині української держави.