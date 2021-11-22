План России по возможному вторжению в Украину: что известно разведке США

Издание описало вероятный сценарий действий Кремля:

российские войска будут переходить в Украину из оккупированного Крыма, границы с России и через Беларусь;

одновременно ориентировочно 100 батальонных тактических групп - потенциально 100 000 солдат. Они могут быть развернуты для "операции на пересеченной местности и в условиях холода";

она охватывает большую территорию и подготовку к потенциально длительной оккупации.

Источники Bloomberg утверждают, что почти половина российских тактических групп уже на позициях, а любое вторжение будет сопровождаться поддержкой авиации.

Резервисты будут заниматься организацией безопасности территории на более позднем этапе после того, как тактические батальоны проложат путь. Хотя Россия публично не объявила о призыве, пишет издание.

США также рассказали, что происходит рост российской дезинформации, направленной против Киева. Более того, Кремль нанял агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри украинского государства.