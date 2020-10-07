Вірменія назвала умову для перемир'я в Нагірному Карабасі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову перемир'я в Нагірному Карабасі. Це можливо у випадку припинення участі в конфлікті Туреччини.

Про це повідомляє прес-служба Пашиняна.

За його словами, Туреччина відправила в регіон близько 1,5-2 тисяч бойовиків із Сирії для підтримки Азербайджану. При цьому Пашинян вважає дії Туреччини спробою відновити Османську імперію.

"Пашинян сказав, що в якості умови припинення вогню Вірменія наполягає на тому, щоб Туреччина припинила своє втручання, знищила або нейтралізувала найманців і терористів", - повідомили в прес-службі вірменського прем'єр-міністра.

Зазначимо, військові дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Як раніше писало РБК-Украина, Пашинян заявив про готовність піти на поступки Азербайджану.

Також повідомлялося, що президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Туреччина повинна брати участь у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі.