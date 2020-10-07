Армения назвала условие для перемирия в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. Это возможно в случае прекращения участия в конфликте Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Пашиняна.

По его словам, Турция отправила в регион около 1,5-2 тысяч боевиков из Сирии для поддержки Азербайджана. При этом Пашинян считает действия Турции попыткой восстановить Османскую империю.

"Пашинян сказал, что в качестве условия прекращения огня Армения настаивает на том, чтобы Турция прекратила свое вмешательство, уничтожила или нейтрализовала наемников и террористов", - сообщили в пресс-службе армянского премьер-министра.

Отметим, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Как ранее писало РБК-Украина, Пашинян заявил о готовности пойти на уступки Азербайджану.

Также сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Турция должна участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.