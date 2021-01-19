На переговорах щодо Донбасу з'явилися нові люди. Окупанти залучили "експертів"

Сьогодні, 19 січня, у переговорах політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі беруть участь так звані "громадські діячі" з окупованих територій. Їх залучили представники окупаційної влади.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що "запрошені громадські діячі" будуть виступати в якості експертів з актуальних питань порядку денного. В той же час не уточнюється, хто ці "громадські діячі" і скільки їх.

Представник окупаційної влади окремих районів Луганської області Родіон Мірошник відзначив, що на початку сьогоднішньої відеоконференції українська сторона обурилася присутністю "експертів".

Зазначимо, з української сторони до робочої підгрупи з політичних питань входить голова комітету Верховної ради з питань правової політики, нардеп Андрій Костін. Також з літа 2020 року в її роботі з української сторони беруть участь журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, а також юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Оновлено на 13:45

Як заявив РБК-Україна радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, українська сторона готує офіційну реакцію на цю ініціативу окупантів.

Нагадаємо, вчора у ТКГ пройшли перші переговори в 2021 році. Зокрема, сторони почали домовлятися про відновлення газопостачання в Мар'їнці Донецької області.

Сьогодні голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що за останній час життя мирного населення Донбасу стала безпечнішим.