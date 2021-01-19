На переговорах по Донбассу появились новые люди. Оккупанты привлекли "экспертов"

Сегодня, 19 января, в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе принимают участие так называемые "общественные деятели" с оккупированных территорий. Их привлекли представители оккупационной власти.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Сообщается, что "приглашенные общественные деятели" будут выступать в качестве экспертов по актуальным вопросам повестки дня. В то же время не уточняется, кто эти "общественные деятели" и сколько их.

Представитель оккупационной власти отдельных районов Луганской области Родион Мирошник отметил, что в начале сегодняшней видеоконференции украинская сторона возмутилась присутствием "экспертов".

Отметим, с украинской стороны в рабочую подгруппу по политическим вопросам входит глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики, нардеп Андрей Костин. Также с лета 2020 года в ее работе с украинской стороны принимают участие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Напомним, вчера в ТКГ прошли первые переговоры в 2021 году. В частности, стороны начали договариваться о восстановлении газоснабжения в Марьинке Донецкой области.

Сегодня глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что за последнее время жизнь мирного населения Донбасса стала безопасней.