Передача справ з ОАСК у Верховний суд може заблокувати його роботу, - голова ВС

Передача справ з Окружного адміністративного суду Києва у Верховний суд може повністю заблокувати його роботу. Щорічно ВС тільки в першій інстанції буде отримувати до 5 тисяч справ, за якими, швидше за все, у 100% також будуть подані апеляції.

Про це заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК".

"Для Касаційного адміністративного суду це означає збільшення навантаження як мінімум на чверть, а для Великої палати - в три рази, що повністю заблокує її діяльність", - вважає Данішевська.

У зв'язку з цим вона закликає розглянути кілька альтернатив до законопроекту про ОАСК. За словами Данішевської, діалог з авторами законодавчої ініціативи і з парламентським комітетом з цього питання вже розпочато.