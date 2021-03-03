ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Передача дел из ОАСК в Верховный суд может заблокировать его работу, - глава ВС

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 09:35
Передача дел из ОАСК в Верховный суд может заблокировать его работу, - глава ВС Фото: Верховный суд (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Передача дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд может полностью заблокировать его работу. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.

Об этом заявила глава Верховного суда Валентина Данишевская, говорится в материале РБК-Украина "Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК".

"Для Кассационного административного суда это означает увеличение нагрузки как минимум на четверть, а для Большой палаты - в три раза, что полностью заблокирует ее деятельность", - считает Данишевская.

В связи с этим она призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.

Ранее РБК-Украина писало, что проблемы с законопроектом об ОАСК могут возникнуть еще на стадии его принятия.

Также сообщалось, что в Совете судей выступили против передачи дел от ОАСК в Верховный Суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховный суд
NEWS
Угрожал и шантажировал: скандального судью Емельянова уволили
Угрожал и шантажировал: скандального судью Емельянова уволили
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК