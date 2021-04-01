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Пентагон: у разі ескалації США не залишать Україну наодинці

Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони України Андрій Таран обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном загострення ситуації на Донбасі. Глава американського оборонного відомства заявив про підтримку України з боку США.

Про це повідомила прес-служба Міноборони України.

Таран розповів главі Пентагону про нещодавнє загострення на Донбасі, в результаті якого під Шумами загинули четверо українських військових, а двоє отримали поранення. Таран поскаржився, що Росія систематично загострює ситуацію на лінії зіткнення.

Зі свого боку Остін висловив занепокоєння останніми вчинками Росії, а також запевнив, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Кремля.

"Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України", - заявив за підсумками розмови Таран.

Нагадаємо, глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав нинішнє загострення на Донбасі наймасштабнішим за останні роки.

А українська розвідка попередила, що Росія готова до масштабної ескалації на Донбасі з просуванням вглиб території України. Росія хоче подати свій наступ як "миротворчі" заходи.

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