Пентагон: в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине

Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином обострение ситуации на Донбассе . Глава американского оборонного ведомства заявил о поддержке Украины со стороны США.

Таран рассказал главе Пентагона о недавнем обострении на Донбассе, в результате которого под Шумами погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Таран пожаловался, что Россия систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения.

Со своей стороны Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля.

"Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины", - заявил по итогам разговора Таран.