UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пентагон: в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином обострение ситуации на Донбассе. Глава американского оборонного ведомства заявил о поддержке Украины со стороны США.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Таран рассказал главе Пентагона о недавнем обострении на Донбассе, в результате которого под Шумами погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Таран пожаловался, что Россия систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения.

Со своей стороны Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля.

"Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины", - заявил по итогам разговора Таран.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал нынешнее обострение на Донбассе самым масштабным за последние годы.

А украинская разведка предупредила, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины. Россия хочет подать свое наступление как "миротворческие" меры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты АмерикиДонбасс
Читайте также
Россия стягивает войска к границе с Украиной: что известно
Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину", ранен военный
Прогноз погоды