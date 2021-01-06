Пенс заявив, що не може відхилити голоси вибірників у спірних штатах США

Віце-президент США Майк Пенс заявив про неможливості відхилити голоси вибірників за президента США у спірних штатах. Раніше схиляв його до таких дій президент Дональд Трамп.

Про це Пенс заявив під час засідання Когресу США щодо затвердження результатів виборів президента, передає CNN.

Він зазначив, що засідання Конгресу може затягнутися на багато годин. При цьому віце-президент заявив, що буде виконувати всі процедури з оскарження результатів виборів в окремих штатах.

"Деякі вважають, що в якості віце-президента я повинен в односторонньому порядку прийняти або відхилити голоси виборців. Інші вважають, що голоси виборців ніколи не слід заперечувати на спільному засіданні Конгресу. Після ретельного вивчення нашої конституції, наших законів, нашої історії, я вважаю, що ні одна з цих точок зору не вірна", - заявив Пенс.

Раніше президент Дональд Трамп закликав Майка Пенси відхилити голоси вибірників у спірних штатах, щоб переглянути підсумки виборів.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, в США на засіданні Конгресу Палата представників і Сенат повинні затвердити результати виборів президента. За попередніми результатами, перемогу здобув Джо Байден.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп під час акції у Вашингтоні заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах президента США.