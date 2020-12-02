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Пели молитву, а не гимн: в посольстве Венгрии объяснили инцидент на Закарпатье

Новина українською → Закарпатье, Среда 02 декабря 2020 15:10
Пели молитву, а не гимн: в посольстве Венгрии объяснили инцидент на Закарпатье Фото: посольство Венгрии (wikimedia by Kholodovsky)
Автор: Игорь Литвиненко

Депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области не пели гимн Венгрии. Это была венгерская молитва, слова которой впоследствии стали гимном.

Об этом заявили в посольстве Венгрии в Украине.

Дипломаты отметили, что запись, на которой слышно, как депутаты сельсовета поют якобы гимн Венгрии, была сделана уже после того, как был спет гимн Украины. При этом сам "венгерский гимн" в посольстве назвали национальной молитвой венгров, которой несколько сотен лет, и "которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии".

"Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерских национальных цветов (красно-бело-зеленого). Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине", - говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что уже десятилетиями наблюдается практика, когда в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств поется национальная молитва.

"Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинств идентичности будет беспрепятственно продолжаться в Украине", - заявили в посольстве.

Напомним, инцидент произошел 21 ноября во время заседание Сюртовского сельсовета. Тогда часть депутатов якобы спели гимн Венгрии после принятия присяги.

Также сообщалось, что СБУ провела обыски в офисе венгерского благотворительного фонда на Закарпатье. Правоохранители нашли и изъяли материалы с признаками агитации за "Великую Венгрию".

В итоге МИД Венгрии вызвал к себе украинского посла для дачи объяснений. В ответ МИД Украины также вызвали венгерского посла.

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