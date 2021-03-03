Пашинян пропонує провести дострокові вибори у Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пропонує провести дострокові парламентські вибори в 2021 році. Але для цього треба домовитися з опозицією.
Про це він заявив в парламенті під час години запитань до уряду, передає armeniasputnik.am.
"Ми розглядаємо вибори як засіб відновлення суспільної солідарності. І вибори - механізм вирішення цього питання, можливість для народу висловитися. Щоб висловити думку могли не тільки ті наші громадяни, у яких є час для участі в урядових або опозиційних мітингах, але й усі", - підкреслив Пашинян.
Він додав, що влада буде гарантом того, що вибори будуть вільними, прозорими та чесними.
Нагадаємо, політична криза в Вірменії вибухнула з новою силою після того, як вищі військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, що той розцінив як спробу перевороту. У відповідь прем'єр ініціював звільнення начальника Генштабу армії Вірменії, але президент країни вже два рази відхилив запит Пашиняна.
Крім того, він допустив повернення країни до напівпрезидентської форми правління.