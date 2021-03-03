Пашинян предлагает провести досрочные выборы в Армении

"Мы рассматриваем выборы как средство восстановления общественной солидарности. И выборы - механизм решения этого вопроса, возможность для народа выразиться. Чтобы выразить мнение могли не только те наши граждане, у которых есть время для участия в правительственных или оппозиционных митингах, но и все", - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что власть будет гарантом того, что выборы пройдут свободными, прозрачными и честными.