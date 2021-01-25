ПАРЄ відновлює роботу. Україна оскаржить повноваження делегації Росії

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні відновлює роботу після перерви через пандемію. Україна на засіданні має намір оскаржити повноваження російської делегації.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Голова делегації України Марія Мезенцева заявила, що українська сторона ухвалила рішення взяти особисту присутність у сесії та прибула до Страсбурга повним складом.

Україна разом з Литвою, Латвією, Естонією та Грузією планують ініціювати процедуру оскарження повноважень делегації Росії.

Зимова сесія однак відбудеться у так званому гібридному форматі, що передбачає як особисту, так і дистанційну присутність членів національних делегацій. Кожен повинен буде здати експрес-тест на COVID-19.

Для оскарження потрібно, щоб щонайменше 30 депутатів від п'яти країн підвелися зі своїх місць у залі чи повідомили про це головуючого у формі онлайн.

Потім питання підтвердження повноважень розглядатиме моніторинговий чи регламентний комітет ПАРЄ.

Раніше повідомлялось, що Україна буде оскаржувати повноваження Росії, в тому числі, через затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, в березні 2020 року в інтерв'ю РБК-Україна голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи є політичним рішенням з боку Німеччини і Франції.