ПАСЕ возобновляет работу. Украина обжалует полномочия делегации России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня возобновляет работу после перерыва из-за пандемии. Украина на заседании намерена оспорить полномочия российской делегации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава делегации Украины Мария Мезенцева заявила, что украинская сторона приняла решение лично присутствовать на сессии и прибыла в Страсбург полным составом.

Украина вместе с Литвой, Латвией, Эстонией и Грузией планируют инициировать процедуру оспаривания полномочий делегации России.

Зимняя сессия однако состоится в так называемом гибридном формате, что предполагает как личное, так и дистанционное присутствие членов национальных делегаций. Каждый должен будет сдать экспресс-тест на COVID-19.

Для обжалования нужно, чтобы как минимум 30 депутатов от пяти стран поднялись со своих мест в зале или сообщили об этом председательствующему в форме онлайн.

Потом вопрос подтверждения полномочий будет рассматривать мониторинговый ли регламентный комитет ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что Украина будет оспаривать полномочия России, в том числе, из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, в марте 2020 года в интервью РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является политическим решением со стороны Германии и Франции.