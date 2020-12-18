Відповідальність за кнопкодавство посилять. Пропозиції Рада подасть до 15 січня

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що відповідальність за кнопкодавство в парламенті посилять. Зміни планують розробити до 15 січня.

Про це він заявив в Раді.

Він доручив розробити зміни до законодавство в рамках збільшення кримінальної відповідальності та збільшення штрафів через кнопкодавство.

"Тому домовились (з депутатськими фракціями, - ред.) про наступне. Перше. В нас є регламентний комітет... до 15 січня розробити зміни до законодавства, які б зробили більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування", - заявив Разумков.

За його словами, цей законопроект планують розглянути одним з перших після Нового року.

Нагадаємо, на засіданні Верховної ради 21 лютого позафракційний народний депутат мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк кілька разів порушив процедуру особистого голосування.

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за неособисте голосування народного депутата.