Відносини між ЄС і США впливають на Україну. Кислиця пояснив чому

Україні важливо покращення відносин Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Для українських національних інтересів вигідно, щоб кількість розбіжності між Брюсселем і Вашингтоном зменшувалася.
Про це постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".
За його словами, під час каденції Дональда Трампа відносини США і ЄС погіршились. Через це Україна інколи опинялась між двох вогнів.
"Для українських національних інтересів вигідно, щоб кількість розбіжності між Брюсселем і Вашингтоном зменшувалася. Це питання клімату, охорони здоров’я, енергетичної безпеки, питання конфліктів. Чим кращий трансатлантичний зв’язок між США і ЄС, тим краще Україні. І тим гірше Росії", - заявив він.
Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що енергетичні відносини є чи не останнім мостом між Росією і Європою.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Володимир Путін розгойдує Європейський союз, щоб переформатувати його. Він зацікавлений в тому, щоб прибрати ЄС з політичної арени, вважає він.
Раніше Кислиця говорив, що Росія прагне використати коронавірус, щоб розвалити ЄС.