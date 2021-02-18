Відносини між ЄС і США впливають на Україну. Кислиця пояснив чому

Україні важливо покращення відносин Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Для українських національних інтересів вигідно, щоб кількість розбіжності між Брюсселем і Вашингтоном зменшувалася.

Про це постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег" .

За його словами, під час каденції Дональда Трампа відносини США і ЄС погіршились. Через це Україна інколи опинялась між двох вогнів.

"Для українських національних інтересів вигідно, щоб кількість розбіжності між Брюсселем і Вашингтоном зменшувалася. Це питання клімату, охорони здоров’я, енергетичної безпеки, питання конфліктів. Чим кращий трансатлантичний зв’язок між США і ЄС, тим краще Україні. І тим гірше Росії", - заявив він.