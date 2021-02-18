Отношения между ЕС и США влияют на Украину. Кислица объяснил почему

Украине важно улучшение отношений Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Для украинских национальных интересов выгодно, чтобы количество разногласия между Брюсселем и Вашингтоном уменьшалось.

Об этом постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил в интервью изданию "Левый берег" .

По его словам, во время каденции Дональда Трампа отношения США и ЕС ухудшились. Из-за этого Украина иногда оказывалась между двух огней.

"Для украинских национальных интересов выгодно, чтобы количество разногласия между Брюсселем и Вашингтоном уменьшалось. Это вопрос климата, здравоохранения, энергетической безопасности, вопрос конфликтов. Чем лучше трансатлантическая связь между США и ЕС, тем лучше Украине. И тем хуже России", - заявил он.