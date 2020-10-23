Звіт по авіакатастрофі АН-26 озвучать наступного тижня, - Уруський

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 озвучить звіт по аварії наступного тижня. Доповідь озвучать на засіданні уряду.

Про це заявив на брифінгу голова комісії, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За словами голови комісії, все, що він може сказати, це те, що причини встановлені, а всі організаційні заходи здійснені (поховання загиблих курсантів та виплати).

"Комісія здійснить свою доповідь на наступному тижні на засіданні уряду. Після чого буде організований брифінг для журналістів, де ми детально про все розповімо", - заявив він.

Уруський сказав, що більш детально про це розкажуть "в середу чи четвер".

Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна Урський повідомив, що причини катастрофи вже встановлені.

Нагадаємо, сім'ям всіх загиблих курсантів катастрофи АН-26 виплатили компенсації.

Як повідомляло РБК-Україна, сім'ям жертв катастрофи АН-26 повинні були виплатити компенсації в розмірі 1,57 млн гривень.