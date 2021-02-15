Зброя, евробляхи і права поліції: що обговорювали на фракції "Слуга народу"

"Ми обговорили законопроекти про обіг цивільного вогнепальної зброї. Подискутували щодо законопроекту, який дозволяє співробітникам патрульної поліції зупиняти і перевіряти автомобілі. Проговорили документ про розмитнення "євроблях". Прийняття рішення по цим та іншим законопроектам продовжиться в мобільному додатку фракції", - сказав Наталуха.

Він уточнив, що питання призначення в Кабмін Юрія Вітренко на засіданні фракції не підіймалося і не обговорювалося.

"За Олега Уруського - раніше я почав збір підписів за його відставку і тому підняв це питання на засіданні перед керівництвом партії та іншими колегами. Домовилися, що найближчим часом визначимо день, коли я зможу детально викласти факти і обставини, які спонукали мене збирати підписи за його відставку, у чому я бачу проблеми діяльності та подальші шляхи їх вирішення", - зазначив нардеп.