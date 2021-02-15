Оружие, евробляхи и права полиции: что обсуждали на фракции "Слуга народа"

В понедельник вечером, 15 февраля, состоялось заседание фракции "Слуги народа". Во время собрания нардепы обсудили законопроекты, которые будут рассматриваться в парламенте на этой пленарной неделе.

"Мы обсудили законопроекты об обороте гражданского огнестрельного оружия. Подискутировали по законопроекту, который позволяет сотрудникам патрульной полиции останавливать и проверять автомобили. Проговорили документ о растаможивании "евроблях". Принятие решения по этим и другим законопроектам продолжится в мобильном приложении фракции", - сказал Наталуха.

Он уточнил, что вопрос назначения в Кабмин Юрия Витренко на заседании фракции не поднимался и не обсуждался.

"По Олегу Урускому - раньше я начал сбор подписей за его отставку и поэтому поднял этот вопрос на заседании перед руководством партии и другими коллегами. Договорились, что в ближайшее время определим день, когда я смогу подробно изложить факты и обстоятельства, побудившие меня собирать подписи за его отставку, в чем я вижу проблемы деятельности и дальнейшие пути их решения", - отметил нардеп.