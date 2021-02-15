UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оружие, евробляхи и права полиции: что обсуждали на фракции "Слуга народа"

Автор: Ульяна Безпалько

В понедельник вечером, 15 февраля, состоялось заседание фракции "Слуги народа". Во время собрания нардепы обсудили законопроекты, которые будут рассматриваться в парламенте на этой пленарной неделе.

Об этом РБК-Украина сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.

Популярные новости
В РФ сообщили, сколько осталось до завершения строительства "Северного потока-2" 14 февраля 2021
Подозреваемый в растрате 17 млн грн Лахненко уже фигурировал в делах по госимуществу 12 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
О чем будут говорить Путин и Лукашенко: названы возможные темы переговоров 15 февраля 2021
Чернышов о свободном рынке газа: это не хаос или безответственность поставщиков 15 февраля 2021
Путин заявил, что "не бросит Донбасс" 13 февраля 2021
Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак 13 февраля 2021
В Европарламенте назвали одну из самых успешных реформ в Украине 12 февраля 2021
Зеленский созывает СНБО. Часть заседания будет закрытой 12 февраля 2021

"Мы обсудили законопроекты об обороте гражданского огнестрельного оружия. Подискутировали по законопроекту, который позволяет сотрудникам патрульной полиции останавливать и проверять автомобили. Проговорили документ о растаможивании "евроблях". Принятие решения по этим и другим законопроектам продолжится в мобильном приложении фракции", - сказал Наталуха.

Он уточнил, что вопрос назначения в Кабмин Юрия Витренко на заседании фракции не поднимался и не обсуждался.

"По Олегу Урускому - раньше я начал сбор подписей за его отставку и поэтому поднял этот вопрос на заседании перед руководством партии и другими коллегами. Договорились, что в ближайшее время определим день, когда я смогу подробно изложить факты и обстоятельства, побудившие меня собирать подписи за его отставку, в чем я вижу проблемы деятельности и дальнейшие пути их решения", - отметил нардеп.

Напомним, ранее глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский не исключил, что в случае провала голосования за закон об обороте оружия, его еще раз вынесут на рассмотрение.

Кроме того, перед заседанием "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что фракция пока не рассматривает вопрос отставки вице-премьер-министра Олега Уруского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Слуга народаоружиеевробляхи
Читайте также
Закон об оружии могут снова вынести на голосование, если его не поддержит Рада
"Слуга народа" пока не рассматривает вопрос отставки Уруского, - Гетманцев
Прогноз погоды