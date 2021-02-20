ОРДЛО на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу, - Резніков

За його словами, забруднення відбувається через вибухи великої кількості боєприпасів і затоплення шахт. Крім того, існує загроза радіаційного забруднення, оскільки окупаційна влада два роки тому припинила відкачування води з шахти "Юнком", де в 1979 році проходили ядерні випробування. Вважається, що забруднена радіацією води вже підступає до питних горизонтів.

"Україна звернулася до МАГАТЕ щодо можливості формування групи експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на окупованих територіях. До 2014 року там перебувало понад 1 000 джерел іонізуючого випромінювання. Але питання в тому, чи пропустять експертів російські окупаційні війська", - зазначив Резніков.

Він також підкреслив, що на інших закритих шахтах теж перестали відкачувати воду, а на працюючих порушуються екологічні норми.

Крім того, що стосується Криму, то на півострів за сім років переселили додатково 500 000 осіб. Різке зростання населення і велике військове будівництво призвело до варварської експлуатації водних ресурсів та перебоїв у водопостачанні, а також знищення унікальної екосистеми Криму.