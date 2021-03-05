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Опубліковано санкції проти оточення Януковича: хто ще залишається в списку ЄС

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 05 березня 2021 13:28
Опубліковано санкції проти оточення Януковича: хто ще залишається в списку ЄС Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз продовжив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення. Але нинішній чорний список скоротився на два прізвища.

Відповідний документ опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Згідно з рішенням ЄС, з чорного списку виключені колишній в. о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов і екс-міністр освіти Дмитро Табачник.

Таким чином, в списку залишаються:

  • Віктор Янукович;
  • Віталій Захарченко - екс-міністр внутрішніх справ України;
  • Віктор Пшонка - колишній генпрокурор;
  • Віктор Ратушняк - колишній заступник міністра внутрішніх справ;
  • Олександр Янукович - син колишнього президента;
  • Артем Пшонка - син колишнього генпрокурора;
  • Сергій Курченко - олігарх, що втік до Росії;
  • Олександр Клименко - колишній міністр доходів і зборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС продовжив санкції проти Януковича та його оточення терміном ще на один рік. Обмежувальні заходи діють до березня 2022 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Європейський союз поступово знімає санкції тому, що в розслідуванні кримінальних справ відносно оточення Януковича немає відчутного прогресу.

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