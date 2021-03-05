Опубликованы санкции против окружения Януковича: кто еще остается в списке ЕС

Европейский союз продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Но нынешний черный список сократился на две фамилии.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения сроком еще на один год. Ограничительные меры действуют до марта 2022 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Европейский союз постепенно снимает санкции потому, что в расследовании уголовных дел в отношении окружения Януковича нет ощутимого прогресса.