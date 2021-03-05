Опубликованы санкции против окружения Януковича: кто еще остается в списке ЕС
Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)
Европейский союз продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Но нынешний черный список сократился на две фамилии.
Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале ЕС.
Согласно решению ЕС, из черного списка исключены бывший и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрий Табачник.
Таким образом, в списке остаются:
- Виктор Янукович;
- Виталий Захарченко - экс-министр внутренних дел Украины;
- Виктор Пшонка - бывший генпрокурор;
- Виктор Ратушняк - бывший замминистра внутренних дел;
- Александр Янукович - сын бывшего президента;
- Артем Пшонка - сын бывшего генпрокурора;
- Сергей Курченко - беглый олигарх;
- Александр Клименко - бывший министр доходов и сборов.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения сроком еще на один год. Ограничительные меры действуют до марта 2022 года.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Европейский союз постепенно снимает санкции потому, что в расследовании уголовных дел в отношении окружения Януковича нет ощутимого прогресса.