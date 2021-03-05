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Опубликованы санкции против окружения Януковича: кто еще остается в списке ЕС

Новина українською → Брюссель, Пятница 05 марта 2021 13:28
Опубликованы санкции против окружения Януковича: кто еще остается в списке ЕС Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Но нынешний черный список сократился на две фамилии.

Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале ЕС.

Согласно решению ЕС, из черного списка исключены бывший и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрий Табачник.

Таким образом, в списке остаются:

  • Виктор Янукович;
  • Виталий Захарченко - экс-министр внутренних дел Украины;
  • Виктор Пшонка - бывший генпрокурор;
  • Виктор Ратушняк - бывший замминистра внутренних дел;
  • Александр Янукович - сын бывшего президента;
  • Артем Пшонка - сын бывшего генпрокурора;
  • Сергей Курченко - беглый олигарх;
  • Александр Клименко - бывший министр доходов и сборов.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения сроком еще на один год. Ограничительные меры действуют до марта 2022 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Европейский союз постепенно снимает санкции потому, что в расследовании уголовных дел в отношении окружения Януковича нет ощутимого прогресса.

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